Puerto Rican Plebiscite

By Julio E. Vega Cedeño

The Puerto Rican people once again fulfilled the tradition of practicing democracy in the form of an expensive drill disguised as an electoral event commonly referred to as the plebiscite. On Sunday (June 11) the people of Puerto Rico decided upon which political status they prefer for the island. They chose from statehood, free association/independence or the current colonial status. However, this plebiscite does not hold the stamp of approval from Congress. This is of crucial importance given that congress is the only government body of the United States with the power to change the territorial status of Puerto Rico.

This means that the $7 million plebiscite is not only a glorified statistic with no valid power to change the status, but a waste of money in a time of economic crisis. As a result, the opposition decided to engage in a boycott of the plebiscite arguing that a plebiscite is not approved by congress and presents the choice of the current political status as an option cannot be considered a tool of decolonization and such money could be spent elsewhere.

Amid an unpayable public debt of $74 billion Puerto Ricans are facing a series of severe slashes of public funds. A few of these massive cuts are to public education with the closing of 167 schools and the removal of 202 million dollars from the University of Puerto Rico in the coming year alone. All these cuts come from the commitment to pay a debt which many claim may be illegal.

In that vein, the people of Puerto Rico have demanded and protested for the audit of the public debt. As such audit, can determine the legality of the debt meaning that if there is a part of the debt which is illegal then Puerto Rico is under no obligation to pay it. In other words, by investing in the audit of the debt could potentially save billions of dollars to the Puerto Ricans taxpayers. However, the governing power in Puerto Rico claims it is too expensive to engage in an audit which would cost 2 million dollars. Thus, eventually spawning the hashtag on social media asking the question Cual es el miedo de #AuditarLaDeuda? (what’s the fear in auditing the debt?).

Governor Ricardo Rosello as a candidate claimed that Puerto Rico had a credibility and transparency problem. However, as governor, he lacks the political will of being transparent about the public debt. An audit will give the people of Puerto Rico crystal clear image on what type of investments were made with the $74 billion and who was responsible. If the Puerto Rican people need to make some sacrifices to pay the tab of the government (due to their mismanagement of money in conjunction with the circumstances of our colonial status) it is only fair to ask for a detailed bill.

The colonial status Puerto Rico remains an important issue. It is one that should be treated with the respect it deserves. The priorities of the current political powers in Puerto Rico are to the debt and not the decolonization of Puerto Rico. The current plebiscite is nothing but a smokescreen to deviate attention from the pending budget cuts which are blurred in the current discussions in Puerto Rico. Without a proper audit of the debt we can never truly know if the current budget cuts are even necessary. Therefore, if there is anything Puerto Ricans need to get together on it is in the demand for the audit of the debt.

Puerto Ricans in the island are invisible. They can protest. They can demand justice. But it is the Puerto Ricans in the diaspora who truly have the power. We live in the United States and as American citizens we have representation. It is time for us to fight for our family members on the island by demanding from our representatives the proper attention to the issues on Puerto Rico. It is through our civic action that Puerto Rico could become a serious political issue in American politics.

Plebiscito Puertorriqueño

En solo días el pueblo de Puerto Rico una vez más cumplirá con la tradición de practicar la democracia en la forma de un ejercicio costoso disfrazado como un evento electoral, comúnmente conocido como el plebiscito. Este domingo 11 de junio el pueblo de Puerto Rico puede decidir sobre que estatus político prefieren para la isla. Puede elegir entre Estadidad, Libre Asociación/Independencia o el estatus colonial actual. Sin embargo, este plebiscito no tiene el sello de aprobación del Congreso. Esto es de vital importancia dado que el Congreso es el órgano de gobierno de los Estados Unidos con el poder de cambiar la condición territorial de Puerto Rico.

Esto significa que el plebiscito de 7 millones de dólares no sólo será una estadística glorificada sin poder válido para cambiar el estatus sino un desperdicio de dinero en un momento de crisis económica. Como resultado, la oposición ha decidido participar en un boicot al plebiscito argumentando que un plebiscito que no está aprobado por el Congreso y presenta la opción de la situación política actual como una opción no puede ser considerado una herramienta de descolonización y tal dinero podría ser gastado en otros lugares.

En medio de una impagable deuda pública de 74 billones de dólares los puertorriqueños se enfrentan a una serie de rigurosos recortes de fondos públicos. Algunos de estos recortes masivos se reflejan en la educación pública del país con el cierre de 167 escuelas y el retiro de 202 millones de dólares de la Universidad de Puerto Rico en el año que viene. Todos estos recortes vienen del compromiso de pagar una deuda que muchos afirman que puede ser ilegal.

En ese sentido, el pueblo de Puerto Rico ha exigido y protestó por la auditoría de la deuda pública. Como tal la auditoría, puede determinar la legalidad de la deuda, lo que significa que si hay una parte de la deuda que es ilegal, entonces Puerto Rico no está obligado a pagarlo. En otras palabras, mediante la inversión en la auditoría de la deuda podría potencialmente salvar miles de millones de dólares a los contribuyentes de Puerto Rico. Sin embargo, el poder gobernante de Puerto Rico indicó que es demasiado caro participar en una auditoría que costaría 2 millones de dólares. Resultando, eventualmente en el hashtag en las redes sociales haciendo la pregunta ¿Cuál es el miedo de #AuditarLaDeuda?

El gobernador Ricardo Rosello como candidato afirmó que Puerto Rico tenía un problema de transparencia y credibilidad sin embargo como gobernador le falta la voluntad política de transparencia sobre la deuda pública. Una auditoría le dará al pueblo de Puerto Rico transparencia sobre qué tipo de inversión se hicieron con los 74 billones de dólares y quién fue el responsable. Si el pueblo puertorriqueño necesita hacer algunos sacrificios para pagar la cuenta del gobierno (debido a su mala administración del dinero dado las circunstancias de nuestra situación colonial) es solo justo pedir una factura detallada.

Mientras que los problemas coloniales de Puerto Rico siguen siendo un tema importante, este es uno que debe ser tratada con el respeto que se merece. Las prioridades de los poderes políticos actuales en Puerto Rico son hacia el pago de la deuda y no la descolonización de Puerto Rico. El plebiscito actual es una cortina de humo para desviar la atención de los recortes presupuestarios pendiente que se difuminan en las discusiones actuales en Puerto Rico. Sin una adecuada auditoría de la deuda nunca podemos saber si los recortes son necesarios. Por lo tanto, si hay algo que necesitan unirse los puertorriqueños es en la demanda de la auditoría de la deuda.

Los puertorriqueños de la isla son invisibles. Puede protestar, puede exigir justicia, pero somos nosotros los puertorriqueños en la diáspora que verdaderamente tienen el poder. Vivimos en los Estados Unidos y como ciudadanos americanos tenemos representación. Es hora de luchar por nuestros miembros de la familia en la isla al exigir de nuestros representantes la atención adecuada a los problemas en Puerto Rico. Es a través de la acción cívica que Puerto Rico podría convertirse en un problema político serio en la política estadounidense